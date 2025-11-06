“Nonna, dammi i soldi”: nipote tenta di estorcerle denaro nel Casertano

Ha tentato di estorcere denaro alla propria nonna, un’anziana di 87 anni, avvicinandola con tono aggressivo e minaccioso. È quanto contestato a un 29enne di Piedimonte Matese, già noto alle forze dell’ordine, denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della locale Stazione.

Piedimonte Matese, “Nonna, dammi i soldi”: nipote tenta di estorcerle denaro, nei guai 29enne

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 5 novembre, quando il giovane avrebbe rivolto pressanti richieste di denaro all’anziana, provocando un clima di forte tensione. A evitare che la situazione degenerasse sono stati alcuni familiari della donna, presenti in casa, che sono intervenuti allontanando il 29enne e chiedendo l’aiuto dei Carabinieri.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che non si sarebbe trattato di un gesto isolato: il giovane, disoccupato e con precedenti di polizia, avrebbe manifestato in passato comportamenti simili, caratterizzati da pressioni e atteggiamenti intimidatori nei confronti dei familiari.

I militari hanno informato la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ora coordina le indagini. Nel frattempo è stata disposta una vigilanza dinamica attorno all’abitazione dell’anziana, per garantirle protezione e tranquillità.