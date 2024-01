Rimangono estremamente gravi le condizioni di Adam Jendoubi, il modello e attore di 23 anni noto per la sua partecipazione nei video del cantante Liberato e per aver interpretato il personaggio di “Aucelluzzo” nel film “La paranza dei bambini“.

Dal 1° gennaio è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli), a seguito di un arresto cardiaco.

Adam Jendoubi in coma: non si è trattato di un incidente stradale

Fonti sanitarie hanno infatti smentito l’ipotesi di un coinvolgimento in un incidente stradale (circolata inizialmente sui social), indicando che il giovane è stato rinvenuto riverso al suolo in arresto cardiaco.

Al momento, non sono chiari i motivi dell’infarto e i sanitari stanno cercando di ricostruire gli eventi. Dalle prime informazioni emerse, Jendoubi aveva partecipato a una festa nella notte precedente, ma non sono ancora emersi collegamenti diretti con l’accaduto.

Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 in viale delle Terme, a Castellammare di Stabia, ma non è chiaro quanto tempo sia rimasto incosciente, un aspetto di rilevanza cruciale per valutare eventuali danni neurologici causati dall’arresto cardiaco e dalla conseguente interruzione dell’afflusso di ossigeno al cervello.

È stato in seguito sottoposto a accertamenti diagnostici, inclusi test tossicologici e una tac, i quali hanno fornito esiti negativi, escludendo l’uso di droghe o alcol e non evidenziando danni cerebrali. Tuttavia, i medici sono in attesa che le condizioni di Jendoubi migliorino per eseguire ulteriori esami al fine di ottenere un quadro più completo della situazione.