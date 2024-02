Gli aveva chiesto di spostare la sua Renault Scenic o di esporre il dovuto ticket al parabrezza, avendo parcheggiato negli stalli blu. Ma alla richiesta dell’ausiliare del traffico, un commerciante del posto ha risposto con la violenza, picchiandolo brutalmente e provocandogli vari traumi. L’uomo è stato identificato e denunciato dalla vittima.

Non fa biglietto per sosta a pagamento a Giugliano, vigilino glielo fa notare: lui lo picchia con una tenaglia

I fatti a Giugliano, lungo Corso Campano. Lo scorso 14 febbraio, il vigilino, notando l’auto dell’esercente priva di biglietto per la sosta a pagamento, glielo aveva fatto notare. Ma lui, anziché provvedere ad acquistarlo, lo aveva risposto aggredendolo, insieme al figlio che era a bordo del veicolo. “Non faccio né il biglietto né sposto l’auto, per caso la strada è di tua proprietà?”, avrebbe urlato il commerciante contro il vigilante. La situazione è degenerata quando l’imprenditore ha afferrato una tenaglia da giardino e ha colpito la vittima al volto, provocandogli diverse fratture e la fuoriuscita di molto sangue.

In quei momenti concitati, il vigilino è riuscito a rifugiarsi in un bar vicino sfuggendo alla violenza dell’uomo. Qui sono intervenuti una signora e un agente della vigilanza privata che lo hanno assistito fino all’arrivo dell’ambulanza e della Polizia di Stato di Giugliano. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è stata medicata. Per lui una prognosi di 20 giorni. Ascoltato dagli agenti, il vigilino ha provveduto a denunciare il suo aggressore, che è stato subito identificato. Non è la prima volta che si registrano episodi di violenza ai danni degli ausiliari del traffico del Comune di Giugliano: da tempo, infatti, lamentano una forte preoccupazione per la propria sicurezza, temendo per la propria incolumità sul lavoro.