Ormai da tempo si possono trovare in Italia varie offerte per il noleggio a lungo termine, che permette di utilizzare un’auto in modo esclusivo per vari anni, saldando un canone mensile. Forse non tutti sanno che è possibile anche stipulare un contratto di noleggio simile, ma per un singolo mese, con chilometraggio illimitato e pagando solo una quota iniziale.

Come funziona

Se per il noleggio a lungo termine il cliente approfitta di un’auto sostanzialmente nuova, nel caso del noleggio auto mensile è possibile avere a disposizione in modo esclusivo per un intero mese, o anche più in modo flessibile, un’auto usata che viene prima sanificata e igienizzata in tutte le sue parti. Il cliente può ottenere l’auto in pochissimo tempo, solitamente nella medesima giornata in cui stipula il contratto. Il noleggio minimo a medio termine è di un mese, ma chiaramente molto dipende dalle esigenze del singolo. Non ci sono vincoli di percorrenza, non ci sono spese ulteriori rispetto al canone di noleggio, che comprende bollo, assicurazione, manutenzione, assistenza stradale e così via. Oltre ovviamente al veicolo sostitutivo, di categoria equivalente, in caso di manutenzione sul veicolo. L’auto si può scegliere presso le società di noleggio che offrono questo tipo di soluzione, alcune di queste permettono la scelta anche online.

A chi si rivolge

Effettivamente sono tante le persone che possono avere bisogno di un’auto a noleggio a medio termine. A partire dai professionisti e dalle aziende, che possono aver bisogno di offrire un veicolo a un neo assunto che vive distante dalla sede o che ha un contratto a tempo determinato. Può essere una soluzione utile anche per un privato, per utilizzare durante le vacanze un veicolo più spazioso o anche nel caso in cui si stia attendendo la nuova auto, o ancora per tutti coloro che hanno necessità di utilizzare un veicolo, ma non sanno per quanto si protrarrà tale esigenza. Il noleggio a medio termine conviene anche a chi ha da poco aperto la partita IVA, che desidera avere subito a disposizione un veicolo in perfetto stato, senza doversi troppo preoccupare delle spese accessorie. I veicoli disponibili sono moltissimi, dalle utilitarie per arrivare sino alle auto di lusso o ai furgoni di tipo professionale. Il costo del noleggio mensile non è eccessivamente elevato e comprende sostanzialmente tutte le spese per un veicolo, a parte quella per il combustibile.

I vantaggi

I principali vantaggi del noleggio a medio termine sono economici e pratici. Acquistare un’auto da utilizzare per un breve periodo di tempo non è mai una buona idea, perché la somma da sborsare è decisamente molto consistente. Con il noleggio a medio termine si può poi modificare e personalizzare il contratto come si crede, per adattare la proposta alle specifiche esigenze del singolo cliente. Un altro importante vantaggio è correlato al fatto di poter guidare subito un’auto, senza dover attendere vari giorni, o addirittura settimane, come avviene in occasione di un acquisto, anche nel caso di un’auto usata. Una soluzione quindi rapida, conveniente e molto pratica che permette di cominciare sin da oggi a guidare l’auto, per poi valutare nel corso del tempo il prossimo passo da affrontare.