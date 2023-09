E’ Nicola Gratteri il nuovo procuratore di Napoli. A deciderlo oggi è stato il Plenum del Consiglio superiore della Magistratura con un voto di maggioranza.

L’ormai ex procuratore di Catanzaro ha battuto la concorrenza degli altri due candidati in lizza. Si tratta del procuratore di Bologna, Giuseppe Amato, e di Rosa Volpe, procuratore aggiunto a Napoli e attuale facente funzioni all’ufficio partenopeo.

La poltrona di capo della Procura partenopea – la più grande d’Italia – era vacante dal giugno 2022 dopo la nomina di Giovanni Melillo alla DDA. La nomina di Nicola Gratteri era già prevista alla vigilia del voto. A esprimere infatti parere favorevole era già stata in maggioranza la Quinta commissione del Csm che si occupa degli incarichi direttivi negli uffici giudiziari italiani.

Le motivazioni

“Ampia e profonda è l’esperienza maturata da Gratteri nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata, nella sua dimensione nazionale e transnazionale”, si legge nelle motivazioni della proposta in suo favore illustrata in plenum prima dell’elezione. Nel documento si riporta anche la valutazione contenuta nella relazione del procuratore generale di Catanzaro “Gratteri è magistrato di eccezionale esperienza e di eccellente capacità investigativa oltre che di elevatissima preparazione giuridica, in ogni settore, e, più specificatamente, nel settore della criminalità organizzata di tipo ‘ndranghetista e del traffico internazionale di sostanze stupefacenti”.