Neonato positivo alla cocaina in fin di vita, ricoverato al Santobono di Napoli

Un neonato di 3 mesi, risultato positivo alla cocaina, è attualmente in condizioni critiche nella Rianimazione dell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il piccolo è giunto dall’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno tramite un trasporto d’urgenza in elicottero ed è in pericolo di vita.

I fatti sono accaduti nella notte di martedì 9 gennaio. Il bambino è stato trasportato già in condizioni serie al reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’ Aragona di Salerno. Qui è stato subito stabilizzato e gli sono stati fatti i primi esami. Dalle analisi delle urine è risultata la positività alla cocaina. A quel punto, è scattato il trasferimento in elisoccorso al Santobono di Napoli, centro di riferimento regionale per la pediatria.

Attualmente, la Polizia di Stato sta conducendo indagini sull’incidente. È possibile che il neonato abbia assunto la droga attraverso l’allattamento o che sia entrato accidentalmente in contatto con essa in altro modo. Ulteriori dettagli potranno emergere solo nelle prossime ore.