È ancora da accertare la dinamica dell’incidente di questa mattina dove è rimasto coinvolto in un incidente un traghetto proveniente da Capri. La nave è urtata contro una banchina al Molo Beverello di Napoli.

Nave da Capri contro la banchina, 44 feriti: il bilancio definitivo

In base al bilancio stilato dalla Asl Napoli 1 Centro. che poco dopo le 15 ha diramato un ultimo comunicato, i feriti giunti negli ospedali cittadini sono arrivati a 44: tra loro passeggeri ma anche alcuni poliziotti e carabinieri, che erano a Capri dove si sta svolgendo l’ultima giornata del G7 dei ministri degli Esteri, e personale di bordo. Tutti i feriti sono stati ricoverati per accertamenti e medicazioni, e hanno riportato per lo più traumi maxillofacciali e lievi ferite: l’ultimo bollettino diffuso dopo le 17 del pomeriggio dall’Asl Napoli 1 Centro, il quarto della giornata, parla di 35 pazienti dimessi «mentre per altri 9 è previsto ancora un periodo di osservazione e, pertanto, restano in area di emergenza».

Subito dopo i primi soccorsi un uomo di 51 anni era entrato all’Ospedale del Mare in codice rosso ma le sue condizioni sono per fortuna migliorate. Nessuno è più in pericolo di vita. Tra coloro che sono stati trasportati con ambulanze e che vi si sono recati con mezzi propri nei 7 ospedali coinvolti nei soccorsi sono 6 le persone giunte al Cardarelli, 2 al San Paolo, 13 all’Ospedale del Mare, 5 al Cto, 3 al Fatebenefratelli, 3 a Villa Betania e 12 al Pellegrini. Sono tutti, secondo quanto si apprende, in codice verde o giallo. Sette di queste persone sono arrivate con propri mezzi nei pronto soccorso.