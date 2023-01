Giugliano. Continuano gli eventi del Natale a Giugliano. Per i più piccoli, giovedi 5 gennaio presso la villa Comunale di Corso Campano, avrà luogo alle 11,30 lo spettacolo “fataloso” delle Winx.

Ancora spazio al teatro, dopo il grande successo dello show di Michele Placido al Santuario dell’Annunziata del 29 dicembre, andrà in scena presso la ex chiesa delle Concezioniste alle ore 21,00 di giovedi 5 gennaio, lo spettacolo dal titolo “Rapsodia”. Si ricorda che per assistere ai suddetti eventi l’ingresso è libero.