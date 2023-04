Si chiama la soluzione personal Trainer ed è un nuovo modo di concepire e fare sport. Taglio del nastro per la nuova attività di Villaricca, in via Enrico De Nicola, strada che collega Giugliano a Mugnano.

Il club si occuperà di 4 punti fondamentali: personal trainer, integrazione alimentare, preparazione atletica, nutrizione e benessere.

Tenersi in forma è uno degli obiettivi principali e da oggi farlo è più facile con professionisti e un’area dedicata stazione e all’avanguardia.

vasta gamma di integratori per lo sport per la performance fisica nello store presente nel locale.

Molto più di una palestra, ma un mondo dedicato al benessere che infatti passa anche dalla bellezza grazie al centro estetico presente nella struttura.

Tantissime le persone che hanno reso omaggio con entusiasmo e interesse alla nuova apertura nel cuore dell’area nord con un progetto imprenditoriale innovativo e all’avanguardia.