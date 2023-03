Nasce a Giugliano il centro per le famiglie. questa mattina nella ex chiesa delle concezioniste l’open day per la presentazione di tutti i servizi offerti dal centro e dall’equipe di assistenti sociali e professionisti che saranno appunto al servizio delle famiglie.

Si tratta dunque di un nuovo servizio delle politiche sociali del Comune per offrire sostegno ai genitori di bambini autistici, servizi socio sanitari, ascolto e mediazione familiare, assistenza legale e psicologica o di accompagnamento per i genitori nell’educazione e crescita dei figli.