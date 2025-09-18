Maxi sequestro da oltre 5,7 milioni di euro nei confronti di una società di Casalnuovo di Napoli attiva nel commercio di elettrodomestici e telefoni cellulari e del suo amministratore, Angelo Napolitano, volto noto sui social per la gestione del negozio Napolitano Store.

Napolitano Store, sequestro da oltre 5 milioni: Finanza scopre le truffe del tiktoker

L’operazione, scattata nella mattinata di oggi, giovedì 18 settembre, è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, su disposizione del gip di Nola, che ha accolto la richiesta della Procura. I sigilli sono stati apposti a beni mobili e immobili per un valore complessivo di 5.740.561 euro.

Tra i beni sequestrati figurano un immobile situato a Napoli, nel quartiere Gianturco, e uno yacht di 16,5 metri, entrambi formalmente intestati a terzi ma ritenuti riconducibili all’amministratore della società.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’azienda avrebbe venduto prodotti “in nero”, a prezzi ribassati anche di 400 euro rispetto ai valori di mercato, ricorrendo a fatture false per giustificare contabilmente le operazioni. Una pratica che avrebbe permesso di generare profitti illeciti, occultando al fisco una parte consistente dei ricavi.