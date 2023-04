Tempi di attesa, a sua detta, troppo lunghi per una visita. E così una signora, che aveva accompagnato sua figlia all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per una congiuntive, ha aggredito verbalmente un medico e picchiato invece un infermiere.

Napoli, vuole fare subito visita oculistica: aggrediti medico e infermiere

I fatti nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 14 aprile. A segnalare l’aggressione, la numero 30 da inizio anno tra Asl Napoli 1 e Napoli 2, è l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, ma stando ad una prima ricostruzione una paziente si sarebbe recata presso il nosocomio della Pignasecca per una visita oculistica insieme alla madre.

Davanti a loro altri pazienti che, come loro, erano in attesa di essere visitati. Stanca di dover aspettare il proprio turno ancora a lungo, la donna sarebbe andata in escandescenze e avrebbe assalito il personale sanitario. Prima avrebbe rivolto parole ingiuriose a uno dei medici in servizio, poi si sarebbe scagliata contro un infermiere. A quest’ultimo, soccorso dai colleghi al Pronto Soccorso, sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi.