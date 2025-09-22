Tragedia questa mattina davanti alla sede della IV Municipalità di via Emanuele Gianturco a Poggioreale. Una donna di 55 anni è deceduta a causa di un malore improvviso mentre si trovava in fila per un certificato. L’episodio è avvenuto questa mattina, lunedì 22 settembre, intorno alle 9,30.

Napoli, va al Comune per ritirare un certificato: 55enne accusa malore e muore mentre è in fila

Come racconta Fanpage, la donna si sarebbe accasciata nell’androne del palazzo, diventando cianotica. Immediatamente sono intervenute alcune persone presenti sul posto, tra cui un infermiere, che hanno cercato di prestarle soccorso. “Abbiamo chiamato subito il 118. Nel frattempo, siamo riusciti a fermare un’ambulanza di passaggio, ma il personale sanitario è poi dovuto andare via in attesa di quella inviata dalla centrale operativa, arrivata dopo circa 40 minuti”, racconta uno dei testimoni.

Nonostante i soccorsi, la 55enne è deceduta per arresto cardiaco. Sulla vicenda è già scoppiata la polemica sui tempi di intervento: “Forse se ci fosse stato un defibrillatore in Municipalità si sarebbe potuta salvare”, hanno commentato i presenti, sottolineando le difficoltà incontrate dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Municipalità è stata temporaneamente chiusa per i rilievi del caso. Il pubblico ministero di turno ha disposto la consegna della salma ai familiari per le esequie.