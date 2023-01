Ha provato a fare la furba, ma le è andata molto male. Una commerciante del centro storico di Napoli ha trovato nel suo locale un portafoglio smarrito da un cliente. Anziché restituirlo, la 45enne di origine straniera ha tentato un “cavallo di ritorno”: ha quindi contattato il proprietario, suo connazionale, e gli ha chiesto 250 euro per tornare in possesso del portafoglio e di ciò che era contenuto all’interno, come documenti, soldi e carta di credito.

Napoli, trova portafoglio e chiede 250 euro per restituirlo: il proprietario la fa arrestare

La vicenda, però, ha avuto un epilogo diverso da quello sperato dalla donna. La vittima, infatti, non ha ceduto alla richiesta estorsiva della commerciante ed ha subito chiamato i Carabinieri per denunciare l’episodio. L’incontro è stato organizzato discretamente dai militari, intervenuti solo a scambio avvenuto. La 45enne è stata quindi arrestata per estorsione dagli uomini della Stazione Stella ed ora è agli arresti domiciliari. Portafoglio, soldi e documenti, invece, sono stati restituiti al legittimo proprietario, che non dovrà più pagare alcun “riscatto”.