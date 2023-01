Un incidente mortale si è verificato questa notte a Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell’istituto Pontano. Nel tragico scontro sono rimasti coinvolti un motorino e una Fiat Panda.

Napoli, tragedia al Corso Vittorio Emanuele: morto 20enne

Il conducente dello scooter, un ragazzo dello Sri Lanka di soli 20 anni è morto sul colpo. Per il passeggero della stessa nazionalità, di 18 anni, immediato ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 gli agenti della Polizia locale di Napoli per i rilievi del caso. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause di quanto accaduto questa notte. Il conducente della Panda, un ventenne, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

