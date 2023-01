Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, poco dopo le ore 8,30, a Napoli, precisamente all’interno del cratere del Vesuvio. A comunicarlo è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa, di 2.0 di magnitudo, è stata ben avvertita dai residenti che vicino intorno alla zona del vulcano perché avvenuta in superficie.

Napoli, forte scossa di terremoto: paura tra i residenti

La localizzazione dell’epicentro all’interno del cratere ha generato un pò di tam-tam soprattutto in rete tra chi aveva avvertito la scossa. Ma generalmente scosse di questo tipo sono frequentissime: a cadenza quotidiana, infatti, si verificano diverse scosse all’interno del cono del Vesuvio, sebbene generalmente tutte al di sotto del grado 1.0 di magnitudo.

L’ultima scossa, superiore a 2 di magnitudo, risaliva allo scorso 18 dicembre: anche in quell’occasione, al di là del comprensibile spavento per i residenti, non vi furono danni a cose o persone.