Napoli, tangente sui cavalli di ritorno delle auto e spaccio: 15 arresti nel clan De Luca-Bossa

Tangente sui cavalli di ritorno e spaccio di sostanze stupefacenti. Blitz dei carabinieri contro il clan De Luca – Bossa – Minichini. I militari della Tenenza di Cercola, su impulso della Dda, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napolinei confronti di 15 persone, ritenute appartenenti alla cosca criminale egemone tra Ponticelli e Cercola.

Dei destinatari dell’ordinanza, 12 sono sottoposte alla misura del carcere, 3 a quella degli arresti domiciliari. Sono tutte gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione e tentata estorsione, aggravate dal metodo mafioso.

In particolare, i delitti contestati, tra cui presunte richieste di tangenti a soggetti dediti a furti di auto o allo spaccio di sostanze stupefacenti, sarebbero stati posti in essere evocando l’appartenenza al clan De Luca – Bossa – Minichini, attivo in Cercola e Ponticelli.