Napoli, svolta nel tentato omicidio di un 21enne in piazza Mercato: 9 arresti

A oltre un anno di distanza dal tentato omicidio di un giovane di 21 anni, ferito durante un agguato avvenuto il 5 novembre 2023 in piazza Mercato, nel centro di Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato nove persone. L’operazione è avvenuta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, e i fermati sono accusati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico, pubblica intimidazione con armi e violenza privata, tutte aggravate dal metodo mafioso.

Svolta a Napoli nel caso del tentato omicidio di un 21enne: 9 arresti

Le indagini della Squadra Mobile di Napoli sono partite proprio in seguito all’agguato. In quell’occasione, il 21enne R.F. venne colpito da un proiettile in piazza Mercato. La ricostruzione degli inquirenti ha rivelato che il giovane, del tutto estraneo ai fatti, fu ferito solo per essere cugino di uno dei ragazzi coinvolti in una lite scoppiata poche ore prima in un locale del quartiere collinare di Posillipo.

Uno scontro tra gruppi criminali dietro l’agguato

Gli investigatori hanno scoperto l’esistenza di un gruppo criminale composto da giovani, originariamente affiliati al clan Contini e attivi nella zona delle cosiddette “Case Nuove”. La lite, così come il tentato omicidio del 21enne, si inserisce in una contrapposizione tra questo gruppo e un’altra organizzazione criminale operante nei Quartieri Spagnoli.