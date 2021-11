Il litigio con la fidanzata finisce in carcere. A finire in manette un 45enne napoletano con precedenti di Polizia. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da una persona che ha segnalato una lite tra una coppia in via Alessandro Poerio, nei pressi di Porta Capuana.

Napoli, litiga con la fidanzata e finisce in carcere

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto l’uomo descritto all’esterno di un edificio e, dopo averlo fermato, sono entrati nel suo appartamento. In casa hanno trovato una donna in lacrime che ha raccontato di essere stata rinchiusa in casa e aggredita dal compagno che aveva preteso del denaro. In quei frangenti, l’aggressore ha tentato la fuga colpendo gli operatori che, non senza difficoltà e solo dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Inoltre, grazie alle visioni delle immagini di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali, le forze dell’ordine hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva trascinato la vittima lungo la strada colpendola più volte con calci e pugni per poi entrare nello stabile. L’uomo è finito in manette con l’accusa di per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, estorsione, violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.