Napoli, stop alle trasferte dei tifosi fino alla fine del campionato

Trasferte vietate fino alla fine della stagione per i tifosi del Napoli. Un analogo divieto è stato imposto anche ai tifosi della Lazio in seguito ai seri incidenti verificatisi domenica scorsa lungo l’autostrada A1. Il provvedimento è contenuto in un decreto firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.
Nel documento, dopo la ricostruzione dettagliata degli eventi, il Viminale evidenzia come le frange ultras di entrambe le tifoserie mostrino una marcata propensione a comportamenti illegali durante gli spostamenti, inclusi episodi ricorrenti di azioni predatorie ai danni di attività commerciali. In particolare, viene ricordato che in quattordici occasioni legate alle trasferte del Napoli si sono registrati gravi problemi di ordine pubblico; solo nella stagione precedente, undici trasferte dei tifosi partenopei erano già state interdette.
Il decreto interessa nello specifico i sostenitori della Lazio residenti nel Lazio e quelli del Napoli residenti in Campania.