E’ scattato ieri, 15 febbraio, l’obbligo di esibire in Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro. A Napoli si registrano già i primi casi di lavoratori assenti o addirittura sospesi dal lavoro perché sprovvisti della certificazione verde.

Napoli, stangata Green pass: dipendenti assenti o sospesi dal Comune al trasporto pubblico

Accade anche nel settore del trasporto pubblico. All’Anm, l’azienda napoletana mobilità, ci sono 15 dipendenti risultati assenti perché in malattia o per altre ragioni. Altri 5, invece, non hanno esibito il green pass durante i controlli.

Per quest’ultimi, riporta Il Mattino, è scattata la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Come previsto dal decreto legge, i dipendenti potranno essere riammessi sul posto di lavoro solo se esibiranno il green pass all’ingresso.

Casi di lavoratori assenti o in aspettativa si registrano anche al Comune di Napoli. Ben 522 dipendenti sono andati in ferie in concomitanza con l’entrata in vigore della norma. Solo 8 hanno riferito di non essersi sottoposti alla vaccinazione e quindi di non avere con sé la certificazione verde.

Tra le strutture pubbliche con dipendenti over 50 che non si sono vaccinati figura anche l’Asl Napoli 1. Secondo quanto riferito dal segretario generale della Cgil Napoli e Campania Nicola Ricci al Mattino, sarebbero almeno un centinaio gli operatori sanitari e socio-sanitari sprovvisti di copertura vaccinale.