Un medico del reparto Oculistico del Vecchio Pellegrini è stato aggredito e picchiato da una paziente. Nonostante la presenza del drappello di polizia si registra dunque un ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario partenopeo.

Napoli, picchia l’oculista dell’ospedale: 7 giorni di prognosi

A darne notizia è “Nessuno Tocchi Ippocrate”. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile 2023. Il medico aggredito è stato poi soccorso dai colleghi al Pronto Soccorso. Per lui 7 giorni di prognosi. Autrice della violenza una donna, che si è presentata in ospedale per essere visitata per una banale congiuntivite.

Stanca dell’attesa, la paziente è andata in escandescenze e avrebbe assalito l’oculista, del tutto sorpreso dalla reazione violenta. Ad essere aggredito anche l’infermiere. A Napoli, ormai da tempo, non è più presente un Pronto Soccorso Oculistico, che è stato chiuso tempo fa al Pellegrini e mai più riattivato. “Alla base del gesto la premura di essere visitati – spiega la pagina di “Nessuno Tocchi Ippocrate” -, ma nel caso di un pronto soccorso oculistico è più che altro una visita ambulatoriale. L’infermiere ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso limitrofo facendosi refertare”.