Si torna a sparare a Bagnoli. Nel quartiere napoletano ignoti hanno esploso colpi d’arma da fuoco contro il porto di un edificio che ospita un noto supermercato in via Ascanio.

Napoli, spari contro un palazzo a Bagnoli: “È una stesa, fatto gravissimo”

Danni anche alle finestre del palazzo raggiunto dagli spari. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato. Non è escluso che l’episodio sia collegato ai recenti fatti criminosi che si sono verificati Fuorigrotta e Bagnoli nelle ultime settimane.

“È un fatto gravissimo, hanno fatto una stesa. Una mitragliata di colpi. Hanno mirato alle finestre. Non si può vivere in un territorio dove qualcuno passa e spara”, denuncia il deputato Francesco Emilio Borrelli. “Siamo nel far west, non si può andare avanti così, manifesteremo contro l’illegalità e il crimine”, affermano i residenti.