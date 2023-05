C’è aria di tempesta in casa Napoli. Come anticipato ieri da Repubblica, Luciano Spalletti ha rifiutato il rinnovo automatico del contratto proposto dalla dirigenza azzurra. E c’è chi parla di dimissioni ormai imminenti del tecnico che ha riportato lo scudetto dopo tre anni.

Napoli, Spalletti non rinnova: a un passo dalle dimissioni

I rumors si stanno inseguendo in queste ore. Almeno due gli atteggiamenti di Aurelio De Laurentiis che Spalletti non ha digerito: la mancata telefonata dopo la partita contro l’Udinese che ha sancito la vittoria matematica del campionato e l’invio della proposta di rinnovo del contratto tramite PEC. Nessun contatto, nessuna conversazione tra tecnico e presidente. Una frattura difficile da sanare.

Per questo la panchina dei Campioni d’Italia potrebbe cambiare padrone nelle prossime settimane. Anche se l’allenatore toscano è legato al Napoli da un contratto fino al 2024, il rifiuto del rinnovo automatico potrebbe spingere Spalletti alle dimissioni. Sipario calato e fine dell’avventura azzurra. Un caso con pochi precedenti visto che tutti già parlavano dell’avvio di un ciclo.

Il nome sul tavolo

Già circolano i primi nomi sul dopo-Spalletti. In caso di divorzio definitivo tra lui e la dirigenza azzurra, potrebbe subentrare al suo posto anche un ex: Rafa Benitez. Un clamoroso ritorno che potrebbe però raffreddare lo spogliatoio e non entusiasmare i tifosi, poco avvezzi alle “minestre riscaldate”.