Una coppia di quarantenni sorpresi a farlo davanti ai passanti tra i vialetti del Centro Direzionale. I due – un 41enne e una 43enne – sono stati così bloccati dai carabinieri e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

La scena si è consumata ieri in pieno giorno, persino in presenza di alcuni minori. I due non avrebbero resistito al richiamo della passione, si sarebbero così parzialmente denundati e avrebbero compiuto atti sessuali in pubblico.

Segnalata la loro presenza da alcuni passanti, sono così intervenuti i militari dell’Arma, che hanno invitato i due 40enni a rivestirsi. La scoperta rientra in una serie di controlli messi in campo ieri, dai carabinieri, nel quartiere Poggioreale.

Un arresto per droga

Oltre alla coppia denunciata al Centro Direzionale, i carabinieri hanno arrestato Anna Seta, 36enne del posto già nota alle forze dell’ordine: durante una perquisizione domiciliare la donna è stata trovata in possesso di 100 grammi di hashish, 3 bustine di marijuana e 4 bilancini di precisione; per la 36enne è scattato l’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.