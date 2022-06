Si è presentata in Questura e si è costituita, dichiarandosi responsabile dell’aggressione con l’acido alle due sorelle di Napoli: ha 22 anni ed è la zia delle due ragazze sfregiate nella notte tra domenica e lunedì scorso al corso Amedeo di Savoia.

Napoli, sorelle sfregiate con l’acido: si è costituita la zia

Alla base del gesto ci sarebbero gravi dissidi familiari. L’attenzione degli inquirenti della Squadra Mobile e della Procura di Napoli si era concentrata su di lei. Secondo le indagini, risultava far parte della cerchia ristretta dei familiari delle vittime, come poi è stato dimostrato. Ieri sera la donna si è recata in Questura con il suo avvocato e alla fine ha ammesso di essere l’autrice del vile gesto.

Leggi anche >> Napoli, assalto con l’acido a due sorelle: il movente è un fidanzato conteso

Gli investigatori l’hanno interrogata a lungo, in presenza del legale. Il reato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso” le viene contestato in concorso. La donna è stata sottoposta poi a fermo di polizia giudiziaria. Gli investigatori si stanno ora focalizzando sulle altre persone che hanno preso parte all’agguato e che hanno aiutato la donna a metterlo in pratica.