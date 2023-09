Dalle prime luci dell’alba è in corso un blitz dei Carabinieri nel Rione Traiano, a Napoli. I militari dell’Arma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 29 persone, una delle quali è morta per cause naturale prima dell’arresto.

Napoli, sgominato clan Sorianello: 29 arresto

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea. Gli indagati, tutti appartenenti al clan Sorianiello, operante nel rione Traiano di Napoli, zona occidentale di Napoli.

Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione abusiva di arma da fuoco.

Seguiranno aggiornamenti