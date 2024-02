In una vasta operazione di contrasto al gioco illegale e alla criminalità organizzata, la Guardia di Finanza ha messo a segno un importante colpo contro un’organizzazione dedita alle scommesse clandestine, al riciclaggio di denaro e al peculato, con collegamenti transnazionali.

Napoli, sgominata rete di scommesse clandestine: dieci arresti

Il Tribunale di Napoli Nord con sede ad Aversa ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto e all’applicazione di misure restrittive nei confronti di undici individui.

Tre di questi soggetti sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere, sette agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora. Le indagini hanno portato a galla un’associazione per delinquere finalizzata non solo alla gestione di scommesse illegali ma anche al riciclaggio e al peculato, aggravati dalla natura transnazionale delle attività illecite.

Profitti spostati in Austria

Gli investigatori hanno ricostruito l’esistenza di una rete di agenzie di scommesse e punti vendita coinvolti, con un sistema ben organizzato che ha permesso il flusso di ingenti somme di denaro verso società basate in Austria. Inoltre, sono stati emessi sette ordini di indagine europea, estendendo le indagini anche in Serbia e in Austria, a conferma della vastità e complessità della rete criminale.

L’impatto economico di queste attività illecite è stato significativo. La Procura ha accertato danni erariali per milioni di euro per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si è vista sottrarre il PREU (prelievo unico erariale) spettante per legge.