Un sofisticato sistema di localizzazione, paraurti manomessi e specchietti retrovisori trasformati in ricetrasmettitori GPS. Così una banda con base a Scampia riusciva a pedinare e rubare auto di lusso in diversi comuni della Campania. L’operazione dei Carabinieri della Compagnia Vomero, coordinata dalla VII Sezione “Sicurezza Urbana” della Procura di Napoli, ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari agli arresti domiciliari.

Napoli, sgominata banda dell’airtag, 4 arresti. Seguivano i veicoli da rubare posizionando gps nel paraurti e nei retrovisori

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti di autovetture e motocicli, rapina e ricettazione. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale partenopeo su richiesta della Procura ed è ancora in fase di indagini preliminari.

La banda utilizzava auto a noleggio, sostituite periodicamente per depistare eventuali controlli, e sceglieva accuratamente le proprie vittime. Una volta individuato il veicolo – quasi sempre di grande valore economico – vi applicavano dispositivi GPS nascosti nei paraurti o negli specchietti. Grazie a questo stratagemma, potevano monitorarne gli spostamenti e agire nei momenti più favorevoli.

Il capo dell’organizzazione pianificava i furti, trattava con i ricettatori la cessione delle vetture e gestiva la ripartizione dei guadagni. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati arnesi da scasso, stemmi di auto di marchi prestigiosi e apparecchiature elettroniche in grado di programmare e rigenerare chiavi di ultima generazione.

L’inchiesta, avviata dalla stazione dei Carabinieri di Napoli Marianella, è stata condotta anche grazie ad analisi di telefoni cellulari, sistemi di videosorveglianza e accertamenti tecnico-scientifici su tracce biologiche, eseguiti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche di Napoli e dal R.I.S. di Roma.

In totale sono stati ricostruiti 22 episodi di furto avvenuti tra i quartieri Vomero, Fuorigrotta, Posillipo e Soccavo, oltre che nei comuni di Aversa, Marcianise, Giugliano in Campania, Casoria, Trecase, Pozzuoli, San Giuseppe Vesuviano e Santa Maria La Fossa.