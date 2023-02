Avrebbe compiuto vent’anni tra poche settimane. Ma, nonostante i tentativi e gli sforzi dei medici per strapparlo alla morte, Mattia Borghese non ce l’ha fatta: il giovane, rimasto coinvolto in un grave incidente in scooter è morto ieri mattina nell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato dal pomeriggio precedente.

Napoli, scontro violento contro auto: Mattia muore a 19 anni

Il sinistro stradale si è verificato in via Adriano, nel quartiere Soccavo, periferia occidentale della città partenopea. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato frontalmente contro un’auto parcheggiata sul lato opposto alla carreggiata.

A causare l’incidente sarebbe stata una manovra improvvisa: Borghese avrebbe bruscamente cambiato direzione per evitare un’automobile che lo precedeva e che avrebbe improvvisamente impegnato la corsia per una inversione. Il ragazzo sarebbe quindi finito nell’altra corsia e, perso il controllo, avrebbe quindi colpito la seconda vettura.

Trasportato al Cardarelli, il 19enne è arrivato in condizioni giudicate fin da subito gravissime. Purtroppo, nel giro di poche ore, Mattia si è spento.

Disposta autopsia

La salma del ragazzo è stata trasportata al Policlinico Federico II per l‘autopsia. Le indagini sono state affidate alla sezione Infortunistica stradale della Polizia Municipale che ha già sequestrato i tre mezzi coinvolti nel sinistro stradale. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate e analizzate i filmati di alcuni occhi elettronici presenti in zona che potrebbero aver ripreso l’incidente.