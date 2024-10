Scippano il telefonino a una turista lungo corso Umberto ma vengono bloccati dai Falchi che li stavano pedinando. In manette sono finiti un 34enne e un 22enne, entrambi di origini algerine.

Napoli, scippano smartphone a turista lungo corso Umberto: bloccati dai falchi due ragazzi

Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Umberto I hanno notato tre soggetti che, con fare circospetto, stavano seguendo una turista. A un certo punto le hanno sfilato il cellulare dallo zaino per poi darsi alla fuga in direzioni diverse.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato due dei tre fuggitivi trovandoli in possesso del cellulare sottratto poc’anzi alla donna. Uno dei due è stato, altresì, trovato in possesso di altri tre cellulari di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Per tali motivi, i due fermati sono stati tratti in arresto per furto con destrezza. Il 34enne è stato anche denunciato per ricettazione. Caccia al complice che invece ha fatto perdere le proprie tracce.