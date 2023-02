Si radunano sul marciapiede o a bordo carreggiata e lanciano sassi alle auto di passaggio. E’ quanto documenta un residente che filma la scena con il telefonino in via Arenaccia, nel cuore di Napoli. Ad agire una banda di ragazzini, quasi sicuramente minorenni.

Napoli, sassaiola contro le auto in corsa: baby-gang incastrata dai telefonini

Il filmato mostra un un gruppo di giovanissimi che attende il transito degli automobilisti per poi scagliare pietre contro la carrozzeria col rischio di provocare incidenti. Un abitante ha girato una clip dal suo balcone e ha inoltrato il video al parlamentare Francesco Emilio Borrelli. «Vanno fermati prima di una tragedia. Intere zone in mano a piccoli delinquenti e senza controlli», dichiara Borrelli sul suo profilo twitter ed instagam.

Poi ha aggiunto: «Abbiamo allertato le forze dell’ordine su questa situazione chiedendo interventi prima che possa verificarsi qualcosa di molto grave. In questa zona della città, come in altre, c’è bisogno di maggiore presenza di pattuglie e agenti affinché si possa ripristinare la sicurezza e la legalità. Per quanto riguarda il discorso baby-criminalità, sono anni che diciamo che serve rieducazione, modifiche al sistema giuridico per i minori e interventi sulle famiglie di questi ragazzini evidentemente educati alla cultura della violenza».