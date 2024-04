Rimprovera un ragazzo che urina per strada ma viene aggredito e gli spaccano il labbro. Teatro della violenza il centro storico di Napoli, in Calata SS. Cosma e Damiano, così come documenta un post del parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, rimprovera ragazzo che urina in strada: picchiato titolare di una pizzeria

Come raccontano le vittime dell’aggressione, titolari di una pizzeria, al deputato dell’Alleanza Verdi—Sinistra Francesco Emilio Borrelli, la loro colpa sarebbe stata soltanto quella di aver ammonito un ragazzo, tra i 18 ed i 20 anni, che stava orinando in strada proprio all’esterno del locale.

Il giovane, invece di allontanarsi scusandosi, ha cercato di far prevalere le proprie ragioni aggredendo fisicamente i ristoratori. Ad uno di essi è stato rotto un labbro a cui son stati poi applicati dei punti di sutura. L’aggressore si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce.

“Il centro storico, soprattutto di sera, diventa terra di conquista di delinquenti, violenti e baby-gang. Basta un nonnulla per far scattare il meccanismo di violenza e distruzione, e ogni scusa sembra buona per aggredire, intimidire, distruggere. La situazione è completamente sfuggita al controllo e a farne le spese sono i cittadini, i commercianti ed i turisti. Tutti in balia della criminalità. Occorre più vigilanza sul territorio”, ha dichiarato Borrelli.