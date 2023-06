Prima l’incidente, poi l’aggressione. Una 17enne, dopo aver perso il controllo dello scooter per una precedenza non rispettata da un’auto, è stata aggredita da due ragazzi. È successo ieri sera, poco dopo la mezzanotte, in via provinciale Napoli, a Pianura.

Napoli, prima travolgono 17enne in scooter e poi lo prendono a calci e pugni

La ragazza avrebbe chiesto aiuto ad alcuni amici e anche loro, arrivati sul posto, sarebbero stati assaliti dai due che erano a boro dell’auto che ha travolto il mezzo a due ruote. Le altre due vittime hanno 20 anni, sono entrambi incensurati: uno è stato colpito al gluteo con un coltello, l’altro picchiato. 15 giorni di prognosi per i due giovani.

I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Indagini in corso per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.