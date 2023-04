Far disputare due gare nella stessa giornata per motivi di “ordine pubblico”. Prefettura, Viminale, Calcio Napoli, Comune e Consiglio comunale con il consigliere Nino Simeone stanno spingendo in questa direzione, perché Napoli-Salernitana (partita prevista per sabato alle 15) si giochi domenica, giorno in cui Inter e Lazio si affronteranno.

Napoli, pressing su Napoli-Salernitana domenica

Il ragionamento dell’istituzioni è il seguente: se le quattro squadre giocassero nello stesso giorno, la gestione dell’ordine pubblico verrebbe notevolmente alleggerita. Basti pensare ai 2000 agenti che già sono in marcia verso Napoli come rinforzi, ai quali vanno aggiunti le donne e gli uomini dell’Esercito. Oltre alla chiusura del centro cittadino al traffico.

Ieri, come riporta Il Mattino, il sindaco Gaetano Manfredi ha telefonato al presidente della Lega calcio Lorenzo Casini al quale avrebbe chiesto di slittare la gara del Napoli. E Casini, stando a quanto filtra dal Comune, non avrebbe chiuso a questa possibilità.

Nel frattempo si è svolto anche il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto Claudio Palomba, al quale hanno partecipato anche il sindaco, il questore Alessandro Giuliano e i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine. In collegamento video il Presidente Aurelio De Laurentiis che è in questi giorni a Los Angeles. A seguire il vertice anche il ministro Matteo Piantedosi che guarda con attenzione l’evoluzione dei fatti napoletani.

Il piano sicurezza

Questo weekend potrebbe essere decisivo per la vittoria del Napoli e per i festeggiamenti per il terzo scudetto. Un piano sicurezza è già pronto: oltre ai 2000 agenti aggiuntivi di cui sopra, ci sono i militari di “Alto impatto” ai quali è stato affidato il compito assieme ai vigili del fuoco di tutelare i monumenti. Il centro storico sarà interdetto al traffico delle auto e dei motorini.

Nelle prossime ore il sindaco firmerà un’ordinanza con cui blinderà le piazze del capoluogo partenopeo. Sono previsti ben 90 varchi, in alcuni siti ce ne saranno più di uno, proprio per proteggere le piazze. A blindare i varchi ci penseranno Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. È previsto per stamane un sopralluogo a Largo Maradona dei vigili urbani e della Polizia per un ulteriore dispositivo speciale.