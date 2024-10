Beccata a portare la droga in carcere a Secondigliano, Patrizia De Pasquale 60enne napoletana, era stata arrestata e trattenuta nel penitenziario di Secondigliano.

Napoli. Porta la droga in carcere al figlio, 60enne beccata con 100 grammi di hashish nei calzini

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il giudice del tribunale di Napoli Dott. Luca Rossetti, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, aveva scarcerato la donna, disponendo l’obbligo di firma per 3 volte a settimana. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.

A seguito di giudizio abbreviato, il Giudice del Tribunale di Napoli ha condannato la donna a 4 mesi di reclusione con la pena sospesa, accogliendo la richiesta dell’avvocato Poziello di derubricazione in quinto comma dell’articolo 73 del DPR 309/1990. Il pubblico ministero aveva chiesto la pesante condanna a 3 anni di reclusione.

La donna si stava recando a far visita al figlio Pasquale Palma, già condannato per associazione a delinquere ed una serie di rapine pluriaggravate, detenuto nel reparto mediterraneo del carcere di Secondigliano. Fu beccata con 100 grammi di hashish che nascondeva nei calzini. In casa, inoltre, fu rinvenuta una cospicua somma di denaro, che adesso il giudice ha restituito alla donna.