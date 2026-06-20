Paura al Rione Sanità: due pitbull senza guinzaglio tra i passanti, interviene la Guardia di Finanza.

Nel Rione Sanità, a Napoli, due cani di grossa taglia di razza pitbull sono stati trovati mentre si aggiravano liberamente tra le strade del quartiere senza guinzaglio né museruola, rappresentando un potenziale pericolo per residenti e passanti.

L’intervento è stato effettuato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare, una pattuglia dei Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego è stata allertata da alcuni cittadini durante un servizio di controllo economico del territorio.

Pitbull messi in sicurezza dai Baschi Verdi

I finanzieri sono intervenuti tempestivamente riuscendo a mettere in sicurezza gli animali, che sono stati temporaneamente custoditi all’interno di un locale messo a disposizione da un residente della zona. Successivamente è stato richiesto l’intervento del personale del servizio veterinario dell’Asl Napoli per le verifiche del caso.

Cani senza microchip identificativo

Dagli accertamenti effettuati è emerso che entrambi i pitbull erano sprovvisti del microchip identificativo obbligatorio previsto dalla normativa vigente. La mancanza del dispositivo non ha consentito di risalire immediatamente al proprietario degli animali.

Le attività di controllo sono quindi proseguite per individuare il responsabile e garantire la tutela della sicurezza pubblica, evitando possibili rischi per i cittadini in una zona particolarmente frequentata del centro storico di Napoli.