Napoli, picchiata dal fidanzato: calci e pugni tra la folla sul lungomare

Pasquetta da incubo quella vissuta ieri da una ragazza in pieno giorno a Napoli. La vittima era nei pressi della Rotonda Diaz quando è stata aggredita brutalmente dal fidanzato.

Napoli, picchiata brutalmente dal fidanzato: calci e pugni tra la folla sul lungomare

La ragazza, come raccontato da alcuni testimoni, si sarebbe rifugiata all’interno di un negozio per sfuggire dalle grinfie del fidanzato violento. L’uomo, infatti, come ormai era solito agire, l’ha colpita con calci e pugni davanti a decine di persone che in quel momento affollavano il lungomare.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono giunti immediatamente gli agenti di Polizia che hanno rintracciato l’aggressore a bordo della sua auto e lo hanno fermato; inoltre, hanno rinvenuto nell’abitacolo della vettura un barattolo di vetro contenente marijuana mentre presso la sua abitazione hanno rinvenuto 25 cartucce cal. 6,35.

I poliziotti lo hanno identificato per un 33enne di Afragola con precedenti di polizia. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nonché denunciato per detenzione abusiva di munizionamento; infine, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.