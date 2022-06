Una delle piazze di spaccio più grandi della Campania è stata smantellata a Napoli nella mattinata di oggi, lunedì 6 giugno, da Polizia e Carabinieri. Le forze dell’ordine, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno arrestato 30 persone (23 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), indagate per associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche per numerosi episodi di detenzione e cessione di droga.

Napoli, smantellata piazza di spaccio

Polizia e Carabinieri, dopo indagini serratissime, hanno accertato l’esistenza della piazza di spaccio che si occupava di smerciare prevalentemente hashish in grosse quantità. Alessandro Russo e Luigi Pagano sono stati identificati come i capi dell’organizzazione criminale. La piazza di spaccio era operativa nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, precisamente nella zona compresa tra Corso San Giovanni a Teduccio e via delle Repubbliche Marinare.

Acquirenti da tutto il sud Italia

L’intera organizzazione aveva collegamenti anche con la Spagna per l’acquisto della droga. Qui si rifornivano non solo i pusher della zona ma anche acquirenti della Puglia e Sicilia.

Le attività investigative hanno consentito di ricostruire l’organigramma dell’organizzazione, la sua struttura – evidenziando una precisa distribuzione di ruoli e compiti tra i partecipi – nonché di individuare diversi “compratori stabili” di ingenti quantitativi di stupefacente, oltre che le modalità di attuazione dello ‘spaccio’ al minuto.

I nomi degli arrestati