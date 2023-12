Credeva di aver perso per sempre quei 670 euro in contanti, contenuti nel portafogli che aveva smarrito in strada, assieme alle carte di credito e ad altri documenti. Soldi che probabilmente servivano per acquistare gli ultimi regali di Natale da destinare ai familiari. Ma la fortuna ha girato dalla parte di Giuseppe, protagonista della vicenda che vi stiamo raccontando, perché i poliziotti hanno ritrovato il suo portafogli e glielo hanno riportato a casa.

Napoli: perde portafogli con 670 euro per i regali di Natale, i poliziotti lo trovano e glielo portano a casa

Quando l’uomo ha aperto la porta, non poteva credere ai suoi occhi e ha così ringraziato gli agenti del commissariato di Pianura della Questura di Napoli. L’episodio è accaduto sabato 23 dicembre 2023, nella giornata dell’Antivigilia di Natale, in via Provinciale Montagna Spaccata a Pianura, quartiere nord occidentale di Napoli.

Il portafogli smarrito è stato subito recuperato dalla Polizia di Stato, che l’ha restituito al legittimo proprietario. Quando ha rivisto il suo portafogli, Giuseppe non riusciva a credere che all’interno nulla fosse stato rubato: c’erano sia i soldi che i documenti. La storia a lieto fine è stata pubblicata sulla pagina Instagram della Questura di Napoli, che in un post scrive:

“Vi auguriamo una serena vigilia di Natale con una bella notizia a lieto fine… Ieri pomeriggio, Gaetano e Aniello, #agenti del #Commissariato #Pianura, stavano svolgendo regolarmente il loro turno di servizio quando, nel transitare in via Provinciale Montagna Spaccata, hanno notato sul manto stradale un portafogli da uomo e lo hanno recuperato. Al suo interno, oltre a documenti e carte di credito, c’erano 670 euro, probabilmente erano stati appena prelevati in vista delle spese e dei regali di #Natale.

Gli #operatori hanno contattato telefonicamente il proprietario, che tra l’altro aveva appena scoperto di averlo perso e, alquanto incredulo del ritrovamento, non riusciva a capacitarsi fino a quando non ha sentito bussare alla porta di casa; erano proprio i #poliziotti che lo avevano raggiunto per la riconsegna!

Giuseppe li ha definiti i suoi “angeli”; eccoli insieme in una foto ricordo! Buone feste…”