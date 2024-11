Napoli, paziente picchia infermiere e guardia giurata: traumi e lesioni. Denunciato un uomo

Infermiera e guardia giurata aggrediti da un uomo sotto l’effetto di alcol. È l’aggressione consumata all’ospedale Betania di Napoli di via Argine, periferia orientale della città.

Napoli, paziente picchia infermiere e guardia giurata: traumi e lesioni per il sanitario. Denunciato un uomo

Secondo quanto riporta Il Mattino, la notte scorsa un paziente, in attesa di essere visitato, si è scagliato con violenza contro un infermiere dell’area emergenza, provocandogli traumi e lesioni gravi. Successivamente, ha poi picchiato una guardia giurata accorsa in difesa del sanitario. Quest’ultimo, ha ricevuto una prognosi di venti giorni, salvo complicanze che potrebbero emergere successivamente.

L’uomo, da ciò che si apprende, è stato denunciato. A raccontare l’aggressione è il direttore generale dell’ospedale, Vincenzo Bottino, che in una nota stampa dichiara:”Siamo in uno stato di guerra, ora basta. “Così come deciso dal Ministero dell’Interno per altri presidi di frontiera della nostra città – conclude il direttore generale dell’ospedale Betania – chiediamo che anche il nostro pronto soccorso sia dotato subito di un drappello di pubblica sicurezza. Chiedo al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, un incontro immediato: così avanti l’ospedale evangelico Betania non può andare”.

Le aggressioni al personale sanitario si aggiungono agli altri disagi patiti da medici e infermieri, tra cui i tagli alla sanità, oggetto delle manifestazioni di protesta tenute in molte città d’Italia in questi giorni.