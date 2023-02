Scene di violenza questa notte in ospedale. Il padre muore in ospedale. Lui si scaglia contro i medici del pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini e li prende a pugni. Un 27enne è stato denunciato ai carabinieri.

Napoli, padre muore in ospedale: lui prende a pugni i medici

Questa notte i Carabinieri della stazione di San Giuseppe sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per un’aggressione al personale medico. Due le vittime prese a pugni.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, l’aggressore sarebbe un 27enne dei Quartieri Spagnoli, figlio di un 64enne deceduto poco prima per arresto cardiocircolatorio e portato al pronto soccorso in ambulanza. Per il giovane il personale medico non avrebbe fatto abbastanza per salvare il papà.

Per uno dei due medici feriti 21 giorni di prognosi per trauma contusivo al cranio maxillo facciale con ematoma al collo. Per l’altro 4 giorni di prognosi. Il 27enne sarà denunciato dai carabinieri per lesioni personali.