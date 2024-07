Associazione mafiosa, minaccia, riciclaggio e autoriciclaggio: sono alcune delle accuse mosse contro 4 soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, 2 dei quali già detenuti per altra causa, tratti in arresto in un’operazione congiunta della Guardia di Finanza, Squadra Mobile di Napoli e il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli.

Napoli, dal carcere il boss Bosti impartiva ordini al clan: 4 arresti

L’attività investigativa si è sviluppata attraverso il monitoraggio di persone legate al clan Contini, operante nei quartieri San Carlo Arena, Vasto Arenaccia, Borgo S. Antonio Abate, membro dell’Alleanza di Secondigliano.

Le indagini hanno permesso di accertare che Patrizio Bosti e un altro boss, nonostante la detenzione in regime 41 bis, avrebbero continuato a svolgere un ruolo strategico nel sodalizio affidando incarichi direttivi a soggetti di propria fiducia, tracciando nuove linee strategiche del clan (fino a quel momento impostate su una sostanziale pax mafiosa con i Mazzarella). Secondo le indagini, dal carcere Bosti avrebbe ordinato ai sodali a non collaborare con la giustizia, mantenendo rapporti con le altre consorterie criminali affiliate all’Alleanza di Secondigliano e, infine, dando indicazioni circa la distribuzione delle “mesate”.

Gli altri due destinatari del provvedimento avrebbero riciclato in società intestate a soggetti prestanome, specializzate nei settori dei rifiuti ferrosi, della telefonia e della locazione di immobili, i proventi di truffe memediante la rivendita di orologi di lusso a cittadini extracomunitari.

Contestualmente alle misure cautelari personali, sono state eseguite perquisizioni nei confronti di 9 persone, in quanto possibili detentori di denaro contante o altri beni per conto degli indagati. Le forze dell’ordine hanno poi eseguito il sequestro preventivo di due immobili intestati a prestanome e di oltre 353mila euro, quale profitto del reato di riciclaggio.