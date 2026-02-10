Un video pubblicato sui social potrebbe chiarire uno degli aspetti più controversi dell’omicidio di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe nel rione Conocal di Ponticelli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe abbandonato la sorella al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Betania; le immagini, invece, mostrano una scena diversa.

Napoli, omicidio di Ylenia: in un video il fratello all’esterno dell’ospedale dopo la notizia del decesso

Il filmato, diffuso su TikTok e lungo una ventina di secondi, documenta i momenti immediatamente successivi all’arrivo dell’auto in ospedale. Giuseppe Musella si vede prima a torso nudo, poi seduto su un muretto accanto a una volante della Polizia, mentre la madre esce dalla struttura con aria disperata. Secondo i legali del ragazzo, il video confermerebbe la versione fornita durante l’interrogatorio: Musella sarebbe rimasto in ospedale in attesa del responso dei medici e presente quando alla madre è stata comunicata la morte della figlia.

Il giovane ha raccontato di aver lanciato un coltello verso la sorella durante una lite, convinto di non colpirla, e di averla poi portata in auto al Villa Betania insieme alla madre. Sarebbe stato lui stesso a caricarla sulla barella del Pronto Soccorso. Dopo aver appreso del decesso, avrebbe lasciato l’ospedale e, più tardi, su consiglio del suo avvocato, si sarebbe consegnato in Questura. Musella è attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Per gli inquirenti, però, la sua versione non è credibile: il coltello non sarebbe stato lanciato, ma usato per colpire direttamente la vittima.