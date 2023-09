Napoli si prepara a salutare per l’ultima volta Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso con tre colpi di pistola esplosi da un 17enne in Piazza Municipio. Nella giornata di oggi, 6 settembre, si terranno i funerali del giovane, intorno alle 15, nella chiesa del Gesù Nuovo. Sarà l’arcivescovo don Mimmo Battaglia ad officiarli.

Napoli, oggi i funerali di Giovanbattista: maxischermo e varchi presidiati

Il sindaco Gaetano Manfredi, che sarà presente alla cerimonia funebre, ha disposto per mercoledì il lutto cittadino e previsto anche l’installazione di un maxischermo posizionato di lato alla basilica di Santa Chiara in modo da consentire di assistere al rito funebre anche a quanti non riusciranno a trovare posto in chiesa.

“Venite tutti, riempite la piazza. Voglio che sia il funerale del riscatto per mio figlio e per la città. Venite come se ci fosse Oshimen, come se fosse lì la squadra del Napoli. Dobbiamo essere migliaia, la città deve dare un segnale forte”, è l’appello che Daniela Di Maggio, mamma del 24enne, aveva lanciato pochi giorni fa e che sembra essere stato accolto dall’intera città che si prepara a partecipare unita al rito funebre.

E proprio in previsione di una folta partecipazione, la Prefettura ha messo in campo un piano sicurezza, con forze dell’ordine pronte a chiudere l’intera piazza laddove il numero dei presenti dovesse risultare superiore a quello consentito.

Come riporta Il Mattino, il piano prevede anche di mettere in sicurezza la zona in cui è avvenuto l’omicidio: piazza Municipio. Tra le forze dell’ordine, sara in prima linea anche la Polizia Municipale “che attiverà, sia di mattina che di pomeriggio, il presidio da parte di una pattuglia di motociclisti in piazza Municipio e nelle aree limitrofe”. I caschi bianchi scorteranno dall’obitorio alla Chiesa la bara del giovane musicista con tanto di picchetto d’onore. E sempre in chiesa ci sarà il gonfalone della città con le bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali per l’intera giornata di oggi.

Chi ci sarà

Presenti tutte le autorità locali, oltre al sindaco Manfredi il presidente della Regione Vincenzo De Luca e l’assessore regionale Mario Morcone. Alla cerimonia funebre parteciperanno anche i vertici del Tribunale e della Procura, anche quella minorile così come quelli di tutte le forze dell’ordine. Il direttore del carcere minorile di Nisida Gianluca Guida. E ancora Costanzo Jannotti Pecci presidente degli industriali napoletani e il sovrintendente del San Carlo Carlo Fuortes. Il direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella Gaetano Panariello, mamma Daniela al riguardo ha chiesto ai giovani musicisti di tutti i Conservatori della Regione di omaggiare Giovanbattista così in piazza del Gesù potrebbe esserci un sorta di concerto per Giò Giò. .