In disaccordo con la diagnosi dei sanitari aggredisce il medico e l’infermiera del 118 che l’avevano appena soccorso: è accaduto a Napoli, dove i Carabinieri del nucleo radiomobile sono stati costretti a intervenire in vico Santa Maria della Neve per un’aggressione ai danni del persona di un’ambulanza.

Napoli, non è d’accordo con la diagnosi: 64enne prende a calci e pugni sanitari del 118

Stando ad una prima ricostruzione, un 64enne di Napoli avrebbe accusato un malore e avrebbe richiesto un intervento al 118. Al termine della visita, poiché in disaccordo con la diagnosi dei sanitari, avrebbe spinto e preso a calci il dottore e l’infermiera dell’equipaggio. L’uomo è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.