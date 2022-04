“Abbiamo neonata a bordo in difficoltà respiratoria”. Alla richiesta di aiuto da parte del pilota d’aereo, la torre di controllo di Napoli-Capodichino non si è fatta trovare impreparata. Immediatamente ha allertato il 118 per trasferire la piccola in ospedale, una volta raggiunta la terra ferma, e salvarle così la vita.

Napoli, neonata rischia di soffocare in aereo: atterraggio d’emergenza a Capodichino

L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 22. A raccontarlo è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” attraverso un post su Facebook. In aereo la bimba di appena 18 mesi ha cominciato a stare male, manifestando difficoltà respiratorie. Quando il suo volto è apparso cianotico, a quel punto non c’era più tempo da perdere. I genitori, assieme al personale di bordo, hanno avvisato il comandante di volo che, senza alcuna esitazione, ha disposto l’atterraggio dell’aeromobile e richiesto l’arrivo dei paramedici.

Subito è partita la catena dei soccorsi per salvare la vita alla neonata. In una manciata di minuti gli operatori del 118 di Napoli – allertati dalla torre di controllo di Capodichino – si sono precipitati all’aeroporto napoletano, facendosi trovare con due ambulanze sulla pista di atterraggio in attesa dell’arrivo della bambina.

Quando è atterrato l’aereo, i sanitari del 118 hanno stabilizzato la neonata e caricata sul mezzo di soccorso. La piccola – nata prematura tra l’altro – è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dove i medici l’hanno accolta ed eseguito tutti gli accertamenti del caso. Adesso la bimba sta bene, dovrà solo effettuare controlli di routine.