Sarà l’esame autoptico a fugare ogni dubbio sulla morte della piccola Martina, neonata di appena 20 giorni deceduta all’ospedale Monaldi a Napoli.

Napoli, neonata muore in ospedale dopo il parto: aperta indagine

La bimba, come riporta Edizione Caserta, è stata partorita in una clinica di Capua da una 34enne di Mondragone. Secondo quanto anticipa il quotidiano casertano, l’ostetrica della clinica avrebbe consigliato il taglio cesareo, invece, il ginecologo della donna avrebbe insistito per il parto naturale.

Il 2 settembre la donna sarebbe stata dimessa mentre la piccola, dopo aver accusato un’insufficienza cardiorespiratoria e renale, sarebbe stata trasferita presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per accertamenti. Dopo circa 20 giorni Martina è stata trasferita al Monaldi per sottoporsi a cure più specifiche dove però è deceduta dopo un peggioramento delle sue condizioni.

La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri che avranno il compito di indagare su quanto accaduto. I genitori si sono affidati all’avvocato Benito De Siero, specializzato in questo genere di casi, infatti, è sarebbe stata presentata una denuncia per omicidio colposo.