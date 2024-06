Quando il papà si è presentato sotto casa sua, a notte fonda, per minacciare di nuovo la mamma, lui, appena 18 anni, non ci ha pensato due volte: ha afferrato il cellulare e ha filmato tutto, come gli avevano consigliato i Carabinieri. Grazie a quel video, l’uomo – un 39enne già sottoposto a divieto di avvicinamento alla casa familiare – è stato arrestato.

Napoli, minaccia e insulta l’ex moglie: il figlio filma tutto e fa arrestare il papà

I fatti a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. È pomeriggio quando la vittima, una donna di 38 anni, si presenta in caserma per chiedere aiuto. La notte precedente, racconta la 38enne ai militari dell’Arma, suo marito è tornato a farsi vedere, stavolta per minacciarla e insultarla. In quei momenti concitati, il primo dei 4 figli della coppia – unico maggiorenne – con estrema lucidità e freddezza ha filmato il papà mentre inveiva contro la mamma, rivolgendole parole ingiuriose. Il video è stato, quindi, consegnato agli uomini della Benemerita i quali, dopo averlo visionato, hanno arrestato il 39enne, sotto il coordinamento della Procura di Napoli. L’uomo dovrà rispondere ancora di atti persecutori, violazione del divieto di avvicinamento e dell’allontanamento dalla casa familiare. È ora in carcere, in attesa di giudizio.