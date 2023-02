Si è spento all’età di 75 anni l’attore napoletano Sergio Solli. Ad annunciare la scomparsa è il regista e lo scenografo Bruno Garofalo: “Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n’è andato un altro pezzo di storia napoletana, un amico delle origini. Non mi viene voglio di dire altro”.

Si è spento all’età di 75 anni, l’attore napoletano Sergio Solli. Ad annunciare la scomparsa è Bruno Garofalo

Al momento le cause del decesso non sono state rese note. Sono tante le commedie in cui Solli ha avuto ruoli importanti che lo hanno reso celebre al grande pubblico. Tra queste ricordiamo: De Pretore Vincenzo (1976), Gli esami non finiscono mai (1976), Natale in casa Cupiello, (1977), Le voci di dentro (1978), Quei figuri di tanti anni fa (1978). Al cinema è in No, grazie il caffè mi rende nervoso (1982), Il petomane (1983) e nei tre film di Luciano De Crescenzo: Così parlò Bellavista (1984), Il mistero di Bellavista (1985), 32 dicembre (1988).

Originario dei Quartieri Spagnoli, sin da giovane ha lavorato come parrucchiere, coltivando anche l’hobby di lavorare presso una compagnia teatrale, dopo diversi spettacoli riuscì a lavorare in molte commedie di Eduardo De Filippo. A partire dagli anni Ottanta ha anche interpretato svariati film e diverse serie televisive.